Азербайджан заявил об обстреле позиций ВС со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций ВС республики с территории Армении на нахичеванском направлении госграницы двух стран, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

1 августа примерно в 03:45 (02:45 по московскому времени) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики, - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, - отмечает Минобороны.

В минувшую среду, по данным обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пяти раненых среди армянских военных. По инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские Вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.