Азербайджан заявил об обстреле позиций армии со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии со стороны Армении, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте ведомства, обстрел велся в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

"24 февраля в 21:40 (23:40 по времени Астаны) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Ерасх Араратской области, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", – говорится в сообщении.

В конце января этого года Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, этническим армянским анклавом в пределах своих границ, после молниеносного 24-часового штурма.



Нагорный Карабах во всем мире считается частью Азербайджана, но на протяжении десятилетий находился под контролем армянских сепаратистов. Армения и Азербайджан уже вели две войны из-за Нагорного Карабаха после распада Советского Союза.