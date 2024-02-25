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Азербайджан заявил об обстреле позиций армии со стороны Армении

Минобороны Азербайджана Фото: mod.gov.az
Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии со стороны Армении, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте ведомства, обстрел велся в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

"24 февраля в 21:40 (23:40 по времени Астаны) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Ерасх Араратской области, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", – говорится в сообщении.

В конце января этого года Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, этническим армянским анклавом в пределах своих границ, после молниеносного 24-часового штурма.

Нагорный Карабах во всем мире считается частью Азербайджана, но на протяжении десятилетий находился под контролем армянских сепаратистов. Армения и Азербайджан уже вели две войны из-за Нагорного Карабаха после распада Советского Союза.

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