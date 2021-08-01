Привязанного к дереву питбуля убили в ВКО: хозяин требует наказать виновных

Житель поселка Опытное поле Евгений Смирнов заявил, что его собаку – десятилетнего питбуля Блэка убили. По его словам, сделали это представители службы отстрела животных, несмотря на то, что собака была на поводке, передает zakon.kz.

Откройте, покажите мне собаку. Ее уже раздуло, – комментирует видео мужской голос.

Со слов хозяина животного, после прогулки он привязал собаку к дереву – метрах в восьми от тропинки.

Он не мешал людям. Просто в квартире жарко, а за домом, возле сарая, у него есть своя будочка, там ему прохладно. Здесь же была привязана еще одна собака. Никто никогда не жаловался, Блэк вообще очень спокойный, неагрессивный. В то утро я пошел по делам, вернулся менее чем через час. Сосед говорит: "Беги к собаке, там машины видели". Я кинулся туда, а Блэка нет, один поводок остался, - приводит слова Смирнова altaynews.

По словам мужчины, он сразу пошел в полицию, где написал заявление, которое в опорном пункте Глубоковского района не приняли.

Сказали, раз поводок остался на месте, то собаку убить не могли, якобы ее украли. Я написал заявление о краже собаки. И мне вернули… труп Блэка. Заключение о смерти не выдали, но мы будем добиваться проведения экспертизы и наказания виновных в смерти нашей домашней собаки. Соседи подтвердят, что она не бегала без поводка, да и не похожа она на бродячую, - говорит Смирнов.

Хозяин пса уверен, что его собаку сначала отравили, выстрелив в нее шприцем с ядом, а только потом сняли с поводка. Он намерен найти виновных и наказать их.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 188 частью 1 УК РК – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. По результатам проведенного досудебного расследования будет дана соответствующая правовая оценка. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Также здесь отметили, что ход расследования находится на контроле руководства Управления дознания Департамента полиции. Однако в Общественном фонде защиты прав животных "Дворянин" считают, что проблема не только в одном конкретном случае. По словам директора фонда Ларисы Прокопьевой, ситуация с бродячими животными в Усть-Каменогорске просто критическая.

Несколько лет назад именно мы были инициаторами изменения внесения изменений в существующее законодательство РК. Изменения внесли, ввели стерилизацию. Во всех городах открываются приюты для животных. У нас же по-прежнему животных убивают. Жесточайшие меры. И данный факт – еще одно подтверждение противоправных действий сотрудников службы отлова Управления ветеринарии ВКО. Они систематически нарушают действующее законодательство РК в сфере обращения с животными, а сотрудники правоохранительных органов, присутствующие при проведении подобных преступлений, их прикрывают, - говорит Прокопьева.

По ее словам, на сегодняшний день нет ни одного нормативного документа, который бы разрешал убийство животных, однако в Усть-Каменогорске это проводится.

Представители соответствующих служб просто стреляют шприцами с ядом в животных из окна машины! Даже не останавливаются, даже не выходят из автомобиля! Жертвой может стать любая собака или кошка. Причем животные на месте не умирают, они уходят подальше и умирают там – люди находят разлагающиеся тела, шприцы. Тела не собирают, никуда их не увозят, не хоронят. Страшно то, что все это проводится непрозрачно, никто ни перед кем не отчитывается, даже точную статистику усыпленных животных узнать невозможно, - говорит Прокопьева.

По ее словам, каждый месяц в фонд поступают заявления от жителей о пропавших домашних животных. Зачастую они погибают от деятельности службы по отлову.