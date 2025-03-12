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Мир

Собака случайно застрелила своего хозяина в США

Пес, долматинец, питомец, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 02:59 Фото: pixabay
10 марта полиция Мемфиса (США) сообщила, что собака случайно выстрелила из пистолета и ранила своего хозяина, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 39-летний мужчина разговаривал с подругой на кровати. В этот момент собака прыгнула на мебель. Лапа питомца застряла в спусковой скобе и ударила по курку. Так произошел выстрел.

Офицеры обнаружили на полу одну стреляную гильзу. Полиция сообщила, что жертва получила царапину в левое бедро. Мужчину осмотрели на месте происшествия, а затем доставили в медицинский центр для оказания дополнительной помощи. Его ранение не признано критическим.

Подруга потерпевшего скрылась с места инцидента.

"Когда офицеры спросили потерпевшего, где находится оружие, он ответил, что его забрала его подруга, когда уходила", – сообщили в полиции.

В полиции Мемфиса добавили, что у них нет дополнительной информации.

Ранее сообщалось, что китаянка клонировала любимую собаку за 11 млн тенге.

Аксинья Титова
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