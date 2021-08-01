Высказывания Жириновского спровоцировали очередной международный скандал

1 августа 2021, 17:30
Фото: riafan.ru

Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Было подчеркнуто, что поведение этого человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а его безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы.

30 июля в эфире одной из радиостанций, обсуждая конфликт между Арменией и Азербайджаном, Жириновский заявил, что в Азербайджане установился диктаторский строй.

Также он призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один:

"Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?