Высказывания Жириновского спровоцировали очередной международный скандал

Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Было подчеркнуто, что поведение этого человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а его безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы.

30 июля в эфире одной из радиостанций, обсуждая конфликт между Арменией и Азербайджаном, Жириновский заявил, что в Азербайджане установился диктаторский строй.

Также он призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один:

"Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?