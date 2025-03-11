Акимат ответил на планы по установке памятника Жириновскому в Алматы

11 марта 2025 года в российской прессе появилась информация о том, что в Алматы собираются установить памятник политику Владимиру Жириновскому. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского акимата.

Так, заявление об установке памятника распространило информационное агентство ТАСС со ссылкой на некий документ, имеющийся в распоряжении редакции.

В публикации сказано, что в 2026 году памятники основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому могут открыть в нескольких городах, включая Алматы.

Однако акимат опроверг эту информацию.

"В управление культуры обращения об установке памятника Владимиру Жириновскому не поступали. Комиссия по охране памятников истории и культуры соответствующее предложение не рассматривала", – уточнили на запрос в акимате.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. Также там и окончил среднюю школу № 25 имени Дзержинского.

Умер он 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Жириновского в 2026 году.