Акимат ответил на планы по установке памятника Жириновскому в Алматы
Фото: Instagram/zhirinovskiy
11 марта 2025 года в российской прессе появилась информация о том, что в Алматы собираются установить памятник политику Владимиру Жириновскому. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского акимата.
Так, заявление об установке памятника распространило информационное агентство ТАСС со ссылкой на некий документ, имеющийся в распоряжении редакции.
В публикации сказано, что в 2026 году памятники основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому могут открыть в нескольких городах, включая Алматы.
Однако акимат опроверг эту информацию.
"В управление культуры обращения об установке памятника Владимиру Жириновскому не поступали. Комиссия по охране памятников истории и культуры соответствующее предложение не рассматривала", – уточнили на запрос в акимате.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. Также там и окончил среднюю школу № 25 имени Дзержинского.
Умер он 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Жириновского в 2026 году.
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