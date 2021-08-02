Конор Макгрегор проведет бой на инвалидной коляске

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет боксерский бой на колясках против ирландского пародиста Эла Форана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Комик инвалид-колясочник Стиво Тимоти организовал вечер бокса, который состоится 11 сентября в Ирландии. В главном бою вечера подерется сам Стиво Тимоти, а в со-главном бою состоится противостояние Форана и Макгрегора.

Бои будут проходить по стандартным боксерским правилам. Все деньги, собранные с этого вечера, пойдут Ирландской ассоциации инвалидов-колясочников.

В ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и американец Дастин Порье. Представитель США одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



