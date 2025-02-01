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Спорт

Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба, оскорбив его

Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба, оскорбив его, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 08:56 Фото: X/TheNotoriousMMA
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своих соцсетях вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова, сообщает Zakon.kz.

Он опубликовал приглашение на своей странице в соцсети Х.

"Подерись со мной, заработай 100 млн долларов и отдай их всей своей деревне. Но ты не будешь. Почему? Потому что ты жирный, испуганный и ленивый", – написал спортсмен в публикации.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее в США сравнили силу Головкина и Бетербиева.

Аксинья Титова
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