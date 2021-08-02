Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 3-5 августа, сообщает zakon.kz.
Ожидается сильная жара на западе и юге республики.
Жаркая и сухая воздушная масса из районов Ирана охватит западные и южные регионы страны. Там все еще сохраняется очень сильная жара - 35-40, местами - до 43°С. С прохождением атмосферных фронтов на севере и востоке республики пройдут дожди, усилится ветер - 15-20 метров в секунду - и ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем на севере, в центре и на востоке - до 23-33°С, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Хотите быть в курсе важных новостей?