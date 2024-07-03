Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидомет" предоставили прогноз погоды по стране на 4-6 июля 2024 года. Специалисты рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, что на запад Казахстана придет сильная жара. В то же время в другой части республики прогнозируют дожди.

Метеорологи уточняют, что в ближайшие дни на большей часть территории Казахстана сохранит свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер.

Сильный дождь ожидается:

5 июля на северо-западе,

5-6 июля на севере, в центре и на юго-востоке,

4-6 июля на востоке страны.

"Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидомет"

В заключении сказано, что на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33+43°С.

Ранее сообщалось, что жителей Астаны и Алматы по-прежнему ждет непогода. Кратковременные дожди с грозами: таков прогноз погоды на 3, 4 и 5 июля 2024 года. Вместе с тем, как отмечают специалисты РГП "Казгидромет", жители Шымкента в полной мере могут наслаждаться летом без осадков.