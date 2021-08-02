Куда ведет цифровизация в правоохранительных органах Казахстана

О цифровизации правоохранительной системы страны рассказывает председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Нурлыбай Сабит, передает zakon.kz.

- Сабит Нурлыбаевич, как сейчас внедряются передовые цифровые технологии в деятельность правоохранительных органов? Помнится, еще в начале года Глава государства поручил продолжить эту работу и использовать потенциал Комитета по правовой статистике и специальным учетам. В чем заключается потенциал Комитета?

- Да, на этом февральском совещании Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал ряд поручений по цифровизации правоохранительной системы.

Что касается потенциала Комитета, то он заключается в том, что мы являемся держателями множества информационных ресурсов, то есть владельцами больших данных, как сейчас говорят, Big Data.

На сегодняшний день нами ведутся учеты по всем решениям по уголовным, административным и гражданским делам, также по обращениям граждан и проверкам госорганов. В общей сложности 23 формы отчетов и 24 вида специальных учетов. Это очень большой объем информации.

Под руководством Генерального прокурора нами в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" реализуются ряд цифровых проектов, такие как "Электронное уголовное дело" (е-УД), "Единый реестр административных правонарушений" (ЕРАП), "Единый реестр субъектов и объектов проверок" (ЕРСОП) и совместно с МЦРИАП проект "Е-Обращение". С учетом требований общества работа в этом направлении набирает хорошие обороты.

Нами были приняты меры по совершенствованию функционалов этих проектов, что существенно повлияло на состояние законности в стране. Можно сказать, цифровыми проектами удалось максимально охватить правоохранительную деятельность в административной и уголовной сферах, а также в сфере отношений контрольно-надзорных органов и субъектов бизнеса.

- В этом интервью мы бы хотели остановиться именно на проверках госорганов. В период пандемии бизнес понес большие экономические потери и сейчас государством оказывается поддержка предпринимателям, второй год действует президентский мораторий на проверки. Какая система защиты бизнеса была выстроена вами на вашей платформе?

Хороший вопрос. Собственно говоря, система защиты бизнеса ведется Комитетом еще с 2000 года. Имею в виду учет и регистрацию проверок. С 2003 года стали пресекаться необоснованные проверки, в том числе в отношении бизнеса еще на стадии регистрации. С 2015 года Комитет стал координатором всех проверок, и сегодня ни одна проверка контролирующего органа не проводится без нашего учета.

Как вы знаете, Глава государства также поставил ряд задач по защите прав предпринимателей и для их своевременной и качественной реализации в Генеральной прокуратуре были разработаны и повсеместно внедрены новые методы надзора с использованием инновационных технологий и в настоящее время весь процесс учета и регистрации проверок оцифрован в информационной системе ЕРСОП. Данная система обеспечивает прозрачность государственного контроля и надзора, создана для защиты бизнеса от незаконных проверок.

Помните, раньше госорганы стояли в очереди, чтобы получить штамп о регистрации. Сейчас такого нет, весь процесс автоматизирован, в том числе за счет интеграции с органами, где имеются ведомственные системы. Акт проверки и результат оформляются в электронном виде. Это позволяет своевременно выявлять незаконные проверки на стадии назначения, что особенно актуально в период моратория, который продлится еще полтора года. Есть факты, когда имеется основание не только отказать в регистрации, но и отменить решения первого руководителя местного исполнительного или центрального государственного органа.

Для пресечения необоснованных проверок внедрен функционал, который не позволяет назначить проверку с нарушением законодательства, а также установлен контроль по срокам, категориям субъектов предпринимательства, основаниям и так далее.

А чтобы не допустить незаконного привлечения к административной ответственности и вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса, проведена интеграция с информационными системами ЕРАП и Единый реестра досудебных расследований. К примеру, путем сопоставления сведений из ЕРАП и ЕРСОП выявлены факты привлечения предпринимателей к административной ответственности без назначения проверок.

Для оперативного взаимодействия ведется работа по интеграции с информационными системами других государственных органов. ЕРСОП позволяет проводить автоматический отбор предпринимателей, подлежащих проверке, с учетом оценки степени риска. В системе заложены критерии, по которым идет отбор, к примеру, публикации в СМИ, жалобы, проверки и все остальное.

- А что создано для самих предпринимателей?

- Для них создано мобильное приложение Qamqor, где они могут получать информацию о проводимых проверках, сразу же получить разъяснение по возникающим вопросам, а также пожаловаться на проверяющих.

- Как это в целом отразилось на статистике проверок, можете привести цифры?

- Разумеется. Так, по данным Комитета в первом полугодии количество зарегистрированных проверок составило более 48 тысяч, в том числе в отношении субъектов частного предпринимательства 16 тысяч проверок. Нами отказано в регистрации 306 необоснованных проверок, в том числе 135 - в отношении бизнеса.

В случае если предприниматели столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников проверяющих госорганов, просим сообщать об этом на "115" – это единый номер call-центра Генеральной прокуратуры.

Кроме того, любой предприниматель, к которому пришли с проверкой, может посмотреть на информационном сервисе www.qamqor.gov.kz либо на мобильном приложении Qamqor законность проверки, сейчас это не проблема.

- Комитетом совместно с НПП "Атамекен" разработан механизм регистрации рейдов мониторинговых групп на электронной платформе "InfoKazakhstan". Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно.

- Протоколом Межведомственной комиссии по недопущению коронавирусной инфекции от 1 июля этого года утверждены дополнения в "Алгоритм действий должностных лиц по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина" в части регистрации рейдов мониторинговыми группами на электронной платформе "InfoKazakhstan", которая действительно разрабатана Комитетом совместно с НПП "Атамекен".

Теперь эти группы должны посещать предпринимателей только после регистрации рейда в "InfoKazakhstan". При посещении объекта члены мониторинговой группы предоставляют распечатанный акт о назначении мониторинга либо демонстрируют его с экрана смартфона предпринимателю.

При таких обстоятельствах субъект мониторинга с использованием приложения мобильного устройства может считывать QR-код, расположенный на акте мониторинга, и удостовериться о его регистрации на электронной платформе "InfoKazakhstan". Это и является подтверждением действительности мониторинга, и защитой предпринимателей от различного рода мошенников и злоупотреблений. С помощью данной электронной платформы деятельность каждой группы будет оставлять цифровой след - посещенные объекты, выявленные нарушения, объекты без нарушений и так далее.

Тем самым, станет возможным проводить анализ работы мониторинговых групп, исключая факты необоснованного посещения одних и тех же объектов, а также определять злостных нарушителей санитарных требований.

Торгын Нурсеитова