Какой должна быть оценка эффективности правоохранительных органов в Казахстане

Проректор-директор межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК Гульнар Шушикова рассказала о том, что в Казахстане проводится исследование об оценке эффективности правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила, что готового рецепта по этому вопросу нет. В ходе исследования казахстанские ученые сосредоточились на теоретических подходах и изучении международного опыта.

"В результате проведенных изысканий пришли к выводу, что оценка должна быть многофакторной, многоуровневой и интегральной. А качество и количество измеряемых индикаторов должны исключить возможность каких-либо манипуляций", – сказала Гульнар Шушикова 1 ноября 2024 года на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы правоохранительной деятельности".

Она обратила внимание, что действующие системы оценки не содержат таких важных индикаторов, как количество финансовых средств на содержание госоргана и корреляция этой суммы с уровнем доверия граждан и другими показателями. Например, текучкой кадров.

"Ведь не секрет, что для становления одного профессионального следователя и прокурора требуется не менее 10-15 лет. Эти вопросы не рассматриваются, хотя у каждого сотрудника есть своя экономическая ценность. И чем более опытный сотрудник уходит, тем больше убыток для системы", – сообщила Шушикова.

О том, как полицейские и граждане должны вместе строить эффективную работу и безопасное общество, можно прочитать здесь.