Что и насколько подорожало в Казахстане

Данные об инфляции в Казахстане опубликовало Бюро национальной статистики, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, за июль 2021 года в сравнении с июнем цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные – на 0,5%, платные услуги – на 0,8%.

Повышение цен отмечено на капусту белокочанную на 12,6%, свеклу – на 9,1%, лук репчатый – на 8,2%, масло подсолнечное – на 4,2%, мясо птицы – на 3%, крупу гречневую – на 2,6%, конину – на 2,5%, баранину – на 2,4%, говядину – на 2,2%, свинину, чай – по 2%, яйца – на 1,3%, сахар-песок – на 1%, муку – на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 4,1%, минеральная и питьевая вода – на 1,2%, алкогольные напитки – на 0,8%, прохладительные – на 0,7%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 20%, помидоры – на 14,8%, огурцы – на 11,9%, чеснок – на 6,8%, бананы – на 2,5%, морковь – на 2,2%, - отмечено в сообщении.

Также, прирост цен на бытовые приборы составил 1,7%, строительные материалы, посуду – по 0,9%, мебель и предметы домашнего обихода – 0,6%, моющие и чистящие средства – 0,5%, одежду и обувь, товары личного пользования – по 0,4%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 2,1%, дизельное топливо – на 2%, бензин – на 0,9%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 1,1%, общественного питания – на 0,8%, организации комплексного отдыха – на 0,7%, парикмахерских и салонов красоты, гостиниц – по 0,4%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 9,9%, такси – на 1,2%, - говорится в публикации.

Кроме того, в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 5%, холодную воду – на 1%, водоотведение – на 0,7%. Оплата за содержание жилья подорожала на 1,5%.