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Финансы

В Казахстане ускорилась инфляция: что и насколько подорожало

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 15:07 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в феврале 2025 года месячный индекс потребительских цен составил 1,5% (в январе – 1,1%). Цены на платные услуги повысились на 2,1%, продовольственные товары – на 1,5%, непродовольственные товары – на 1%. Об этом 3 марта Zakon.kz рассказали в Бюро национальной статистики.

Согласно статданным, в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы повысились на:

  • холодную воду – на 29,2%,
  • центральное отопление – на 6,2%,
  • горячую воду – на 5,3%,
  • домофон – на 4,7%,
  • электроэнергию – на 1,8%.

Услуги бань подорожали на 2,1%, первичного приема врачей – на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,3%.

По данным бюро, из продуктов питания цены повысились на:

  • огурцы – на 12,7%,
  • капусту – на 12,3%,
  • помидоры – на 6,1%,
  • свеклу – на 5,1%,
  • лимоны – 4,9%,
  • говядину – на 3,7%,
  • чеснок – на 3,2%,
  • картофель, виноград – на 3,1%,
  • масло подсолнечное – на 3%,
  • яблоки – на 2,7%,
  • баранину – на 2,3%.

Снижение цен отмечено на апельсины на 2,2%, рис – на 1,4%, яйца – на 1,2%, крупу гречневую – на 1%.

Повышение цен в феврале текущего года отмечено на бытовые приборы на 2,5%, автомобили – на 1,3%, строительные материалы – на 1,1%, одежду и обувь – на 1%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 10,5%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане на 2,9% (выше среднереспубликанского уровня на 1,4 п.п.), самая низкая в областях Абай и Кызылординской – по 0,7%.

Фото: stat.gov.kz

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Шымкенте на 3%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 2,5%, платные услуги – в Астане на 4%.

Фото: stat.gov.kz

"Инфляция в феврале 2025 года в годовом исчислении составила 9,4%. Цены на платные услуги повысились на 14,1%, непродовольственные товары – на 8,7%, продовольственные товары – на 6,5%".Бюро национальной статистики

По сравнению с февралем 2024 года тарифы повысились на:

  • холодную воду – на 70,7%,
  • электроэнергию на 21%,
  • центральное отопление – на 18,2%,
  • водоотведение – на 17,3%,
  • горячую воду – по 14,5%,
  • газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 13,2%,
  • вывоз мусора – на 11,1%.

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 20%, сотовой связи – на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 18,4%, отправка посылок – на 17,7%, услуги первичного приема к врачу – на 15,5%.

Цены на ноутбук возросли на 67,2%, кухонную плиту – на 55,4%, беспроводные наушники – на 47,7%, планшет – на 46,8%. Повышение цен отмечено на корвалол на 33,2%, канефрон – на 26,9%. Картофель подорожал на 62,1%, лук репчатый – на 27,3%, капуста – на 20,2%, чеснок – на 18,3%, свекла – на 15,2%.

Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 20,4%, морковь – на 6,6%, рис – на 5,7%, яйца – на 5,3%.

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Казахстан сталкивается с непростой экономической реальностью: инфляция набирает обороты, создавая вызовы для потребителей и бизнеса. Судя по всему, страна находится на пороге значительных изменений в ценовой политике, которые окажут долгосрочное влияние на экономику. Более подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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