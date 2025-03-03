В Казахстане ускорилась инфляция: что и насколько подорожало

В Казахстане в феврале 2025 года месячный индекс потребительских цен составил 1,5% (в январе – 1,1%). Цены на платные услуги повысились на 2,1%, продовольственные товары – на 1,5%, непродовольственные товары – на 1%. Об этом 3 марта Zakon.kz рассказали в Бюро национальной статистики.

Согласно статданным, в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы повысились на:

холодную воду – на 29,2%,

центральное отопление – на 6,2%,

горячую воду – на 5,3%,

домофон – на 4,7%,

электроэнергию – на 1,8%.

Услуги бань подорожали на 2,1%, первичного приема врачей – на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,3%.

По данным бюро, из продуктов питания цены повысились на:

огурцы – на 12,7%,

капусту – на 12,3%,

помидоры – на 6,1%,

свеклу – на 5,1%,

лимоны – 4,9%,

говядину – на 3,7%,

чеснок – на 3,2%,

картофель, виноград – на 3,1%,

масло подсолнечное – на 3%,

яблоки – на 2,7%,

баранину – на 2,3%.

Снижение цен отмечено на апельсины на 2,2%, рис – на 1,4%, яйца – на 1,2%, крупу гречневую – на 1%.

Повышение цен в феврале текущего года отмечено на бытовые приборы на 2,5%, автомобили – на 1,3%, строительные материалы – на 1,1%, одежду и обувь – на 1%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 10,5%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане на 2,9% (выше среднереспубликанского уровня на 1,4 п.п.), самая низкая в областях Абай и Кызылординской – по 0,7%.

Фото: stat.gov.kz

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Шымкенте на 3%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 2,5%, платные услуги – в Астане на 4%.

Фото: stat.gov.kz

"Инфляция в феврале 2025 года в годовом исчислении составила 9,4%. Цены на платные услуги повысились на 14,1%, непродовольственные товары – на 8,7%, продовольственные товары – на 6,5%". Бюро национальной статистики

По сравнению с февралем 2024 года тарифы повысились на:

холодную воду – на 70,7%,

электроэнергию на 21%,

центральное отопление – на 18,2%,

водоотведение – на 17,3%,

горячую воду – по 14,5%,

газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 13,2%,

вывоз мусора – на 11,1%.

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 20%, сотовой связи – на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 18,4%, отправка посылок – на 17,7%, услуги первичного приема к врачу – на 15,5%.

Цены на ноутбук возросли на 67,2%, кухонную плиту – на 55,4%, беспроводные наушники – на 47,7%, планшет – на 46,8%. Повышение цен отмечено на корвалол на 33,2%, канефрон – на 26,9%. Картофель подорожал на 62,1%, лук репчатый – на 27,3%, капуста – на 20,2%, чеснок – на 18,3%, свекла – на 15,2%.

Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 20,4%, морковь – на 6,6%, рис – на 5,7%, яйца – на 5,3%.

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Казахстан сталкивается с непростой экономической реальностью: инфляция набирает обороты, создавая вызовы для потребителей и бизнеса. Судя по всему, страна находится на пороге значительных изменений в ценовой политике, которые окажут долгосрочное влияние на экономику. Более подробнее об этом по ссылке.