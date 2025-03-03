В Казахстане ускорилась инфляция: что и насколько подорожало
Согласно статданным, в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы повысились на:
- холодную воду – на 29,2%,
- центральное отопление – на 6,2%,
- горячую воду – на 5,3%,
- домофон – на 4,7%,
- электроэнергию – на 1,8%.
Услуги бань подорожали на 2,1%, первичного приема врачей – на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,3%.
По данным бюро, из продуктов питания цены повысились на:
- огурцы – на 12,7%,
- капусту – на 12,3%,
- помидоры – на 6,1%,
- свеклу – на 5,1%,
- лимоны – 4,9%,
- говядину – на 3,7%,
- чеснок – на 3,2%,
- картофель, виноград – на 3,1%,
- масло подсолнечное – на 3%,
- яблоки – на 2,7%,
- баранину – на 2,3%.
Снижение цен отмечено на апельсины на 2,2%, рис – на 1,4%, яйца – на 1,2%, крупу гречневую – на 1%.
Повышение цен в феврале текущего года отмечено на бытовые приборы на 2,5%, автомобили – на 1,3%, строительные материалы – на 1,1%, одежду и обувь – на 1%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 10,5%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане на 2,9% (выше среднереспубликанского уровня на 1,4 п.п.), самая низкая в областях Абай и Кызылординской – по 0,7%.
Фото: stat.gov.kz
В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Шымкенте на 3%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 2,5%, платные услуги – в Астане на 4%.
Фото: stat.gov.kz
"Инфляция в феврале 2025 года в годовом исчислении составила 9,4%. Цены на платные услуги повысились на 14,1%, непродовольственные товары – на 8,7%, продовольственные товары – на 6,5%".Бюро национальной статистики
По сравнению с февралем 2024 года тарифы повысились на:
- холодную воду – на 70,7%,
- электроэнергию на 21%,
- центральное отопление – на 18,2%,
- водоотведение – на 17,3%,
- горячую воду – по 14,5%,
- газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 13,2%,
- вывоз мусора – на 11,1%.
Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 20%, сотовой связи – на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 18,4%, отправка посылок – на 17,7%, услуги первичного приема к врачу – на 15,5%.
Цены на ноутбук возросли на 67,2%, кухонную плиту – на 55,4%, беспроводные наушники – на 47,7%, планшет – на 46,8%. Повышение цен отмечено на корвалол на 33,2%, канефрон – на 26,9%. Картофель подорожал на 62,1%, лук репчатый – на 27,3%, капуста – на 20,2%, чеснок – на 18,3%, свекла – на 15,2%.
Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 20,4%, морковь – на 6,6%, рис – на 5,7%, яйца – на 5,3%.
Казахстан сталкивается с непростой экономической реальностью: инфляция набирает обороты, создавая вызовы для потребителей и бизнеса. Судя по всему, страна находится на пороге значительных изменений в ценовой политике, которые окажут долгосрочное влияние на экономику. Более подробнее об этом по ссылке.