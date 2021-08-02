Экс-президент Кыргызстана дал интервью после допроса в ГКНБ

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, бежавший из страны в результате мартовских событий в 2005 году, вышел с допроса в ГКНБ и сделал свое первое заявление, передает zakon.kz.

Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту. Поэтому я пошел на сделку со следствием, желаю помочь следствию. Для этого я приехал на неделю в Кыргызстан, - приводит 24.kg слова Акаева.

Однако он отказался отвечать на вопросы, на каких условиях согласился на сделку со следствием и кто дал гарантии, что его не арестуют.

Я очень рад и счастлив, что спустя 16 лет вернулся на Родину! Поэтому руководству республики выражаю благодарность. Жапаров дал разрешение. Перед страной поставлены больше задачи, у нового руководства есть созидательный план, как поднять экономику, поэтому я хочу этому поспособствовать по мере своих сил, - отметил экс-президент Кыргызстана.

Также он уточнил, что готов рассказать, как строился Кумтор, какие вероятные ошибки были совершены.

"Я ни к какому президенту претензий не имею. Дай Бог мне решить свои вопросы, я не комментирую, что будет с президентами", - сказал Акаев.