#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Мир

Брата экс-главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева вызвали на допрос в МВД

флаг, Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 15:20 Фото: pixabay
Средства массовой информации Кыргызстана заявляют, что брата экс-главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны Камчыбека Ташиева вызвали на допрос в Министерство внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

Информация о допросе Шаирбека Ташиева появилась в СМИ 13 марта 2026 года.

Шаирбек Ташиев является младшим братом бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Уже сегодня, 14 марта, стало известно, после беседы его отпустили.

По данным источникам издания 24.kg, в МВД пока не комментируют мероприятия с депутатом, также не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе – свидетеля или подозреваемого.

К тому же, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) лишила Ташиева депутатского мандата. Решение принято на заседании ЦИК. Его удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР признано недействительным.

"Неприкасаемых нет": в Кыргызстане сделали громкое заявление об очищении силовых структур

10 февраля 2026 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он занимал должность заместителя председателя Кабинета министров – председателя ГКНБ КР.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Не дали возможности попрощаться": экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о своей отставке
09:30, 11 февраля 2026
09:30, 11 февраля 2026
"Не дали возможности попрощаться": экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о своей отставке
Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева и объяснил свое решение
16:14, 10 февраля 2026
16:14, 10 февраля 2026
Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева и объяснил свое решение
Жапаров об отставке Ташиева: Этим быстрым решением я уберег своего друга
10:37, 13 февраля 2026
10:37, 13 февраля 2026
Жапаров об отставке Ташиева: Этим быстрым решением я уберег своего друга
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: