Брата экс-главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева вызвали на допрос в МВД
Информация о допросе Шаирбека Ташиева появилась в СМИ 13 марта 2026 года.
Шаирбек Ташиев является младшим братом бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Уже сегодня, 14 марта, стало известно, после беседы его отпустили.
По данным источникам издания 24.kg, в МВД пока не комментируют мероприятия с депутатом, также не уточняется, по какому уголовному делу он проходит и в каком статусе – свидетеля или подозреваемого.
К тому же, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) лишила Ташиева депутатского мандата. Решение принято на заседании ЦИК. Его удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР признано недействительным.
10 февраля 2026 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он занимал должность заместителя председателя Кабинета министров – председателя ГКНБ КР.