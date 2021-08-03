Врач оценила опасность ржавой воды из-под крана

Врач-дерматовенеролог рассказала об опасности ржавой воды из-под крана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Так, доктор уверена, что использовать ее для питья или приготовления еды мало, кто решается, но, если ею умываться, то это не опасно. Врач обратила внимание на то, что большое содержание железа в ржавой воде вреда не принесет, в организм оно не проникнет. .

Стоит понимать, что кожа — это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников, — сказала изданию Sputnik Юлия Нагайцева.

Она отметила, что если волосы до мытья такой водой были высветлены, то после этого у них появится нежелательный оттенок.

Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы, — сказала специалист.

Она добавила, что чем чаще волосы подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут.