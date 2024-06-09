Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как ржавая вода может навредить коже, рассказала врач

вода, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 10:25 Фото: freepik
Врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова рассказала о вреде для здоровья кожи ржавой воды, сообщает Zakon.kz.

Ржавая вода содержит высокое содержание железа и других металлов, придающих ей характерный цвет и запах. Врач-косметолог Виктория Ощепкова рассказала "Газете.Ru", что такая вода не только небезопасна для питья, но и может негативно влиять на кожу и волосы.

"Контакт с ржавой водой может вызвать раздражение кожи, ее пересушивание и аллергические реакции в виде контактного дерматита. Железо в воде загрязняет кожу, забивая поры и приводя к угревым высыпаниям и воспалениям при длительном воздействии", — пояснила врач.

Для волос ржавая вода также вредна, она может изменять их цвет и текстуру, делая их ломкими и сухими, особенно поврежденные и окрашенные волосы. Металлы накапливаются на коже головы, ухудшая здоровье волос.

"Для предотвращения негативных последствий следует установить фильтр для воды, удаляющий металлы и загрязнения, и использовать специальные средства для ухода за кожей и волосами", — добавила Ощепкова.

Качество воды играет важную роль в здоровье и красоте кожи и волос. Важно следить за ее составом и принимать меры для ее очистки и защиты.

Ранее мы писали о том, как понять, что у вас гормональный сбой.

Читайте также

конверт
Тайные поклонники: любовный гороскоп на 9 июня
советы
Какие продукты помогают в борьбе с постоянным голодом
бездомные животные
Чем можно заразиться от бездомных животных, рассказала врач
Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Игорь Тальков
Спустя 33 года: в России завершили расследование смерти рокера Игоря Талькова
закрытие пропуска на границе Казахстана с Китаем
Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном
призывник в военкомате
В Минобороны прокомментировали рейды на призывников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: