Как ржавая вода может навредить коже, рассказала врач

Врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова рассказала о вреде для здоровья кожи ржавой воды, сообщает Zakon.kz.

Ржавая вода содержит высокое содержание железа и других металлов, придающих ей характерный цвет и запах. Врач-косметолог Виктория Ощепкова рассказала "Газете.Ru", что такая вода не только небезопасна для питья, но и может негативно влиять на кожу и волосы.

"Контакт с ржавой водой может вызвать раздражение кожи, ее пересушивание и аллергические реакции в виде контактного дерматита. Железо в воде загрязняет кожу, забивая поры и приводя к угревым высыпаниям и воспалениям при длительном воздействии", — пояснила врач.

Для волос ржавая вода также вредна, она может изменять их цвет и текстуру, делая их ломкими и сухими, особенно поврежденные и окрашенные волосы. Металлы накапливаются на коже головы, ухудшая здоровье волос.

"Для предотвращения негативных последствий следует установить фильтр для воды, удаляющий металлы и загрязнения, и использовать специальные средства для ухода за кожей и волосами", — добавила Ощепкова.

Качество воды играет важную роль в здоровье и красоте кожи и волос. Важно следить за ее составом и принимать меры для ее очистки и защиты.

Ранее мы писали о том, как понять, что у вас гормональный сбой.