Куаныш Баяндинов про удаленную работу

COVID-19 изменил мир. Локдаун, в который погрузилась планета, показал всю неэффективность современных систем, неспособных обеспечить безопасность населения своих стран. Одна отрасль мировой экономики оказалась в выигрыше – цифровая.

Наш собеседник – Куаныш Баяндинов, один из тех, кто уже сейчас живет в будущем, куда мы придем через несколько лет.

- Куаныш, пожалуйста, расскажите о себе и о том, как вы познакомились с цифровыми технологиями.

- Мне 28 лет, родился и вырос в Астане. В 25 лет переехал в Торонто, Канаду. С 19 лет работаю веб-разработчиком. Первый веб-сайт создал в 12 лет. С 2014 года работаю удаленно. Побывал в 27 странах, попутно работая и путешествуя. Одной из более известных моих работ является “Личный Кабинет” на портале eGov. Я разрабатывал фронт-энд в компании Bee Software в 2014 году. С тех пор работал над проектами, используемыми такими компаниями как Walmart, McDonald's, Shell, Colliers, Nuveen, и Tishman Speyer в США, Дании и Канаде.

Папа принес домой компьютер когда мне было три года. Интернет появился в шесть лет. В третьем классе на каникулах был в Москве, там местный программист показал мне командную строку. Так и понеслось.

- Как молодым казахстанцам освоить азы интернет-технологий, с чего им начать?

- В веб-разработке, это все те же термины, что и 20 лет назад: HTTP, HTML, CSS, Javascript. Фундаментальные знания не бывают плохой инвестицией.

- Вы сейчас живете в Канаде. Имеет ли смысл покидать страну, работая в IT-индустрии?

- Иммиграции - это точно не для всех. Если же рассматривать карьерный рост, то это однозначно "да". В IT-индустрии менять место работы - довольно хорошая идея. Я работаю удаленно давно, поэтому вопрос покидания страны являлся опциональным в моем случае.

- Как молодой казахстанец может уже сейчас начать зарабатывать деньги в IT-индустрии?

- Главный навык - умение искать и фильтровать информацию. Помимо разработки, это оптимизации вокруг продуктов. Английский язык, труд и адаптация – путь выйти в специалиста, востребованного на глобальных рынках, за два года.

- Что такое децентрализация и что она значит на глобальном рынке?

- Децентрализация - это про то, когда человек с навыками может находиться в Казахстане и получать Калифорнийскую зарплату. Где довелось родиться и учиться, более не играет роли.

- Над каким проектом вы сейчас работаете?

- Я работаю над Xevol, конструктором цифровых продуктов, с помощью которого любой может продать свои знания на глобальных рынках.