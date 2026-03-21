Общество

Как удаленная работа меняет решение завести ребенка, выяснили ученые

экономисты провели параллель между удаленкой и демографией, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 12:46 Фото: pixabay
Исследователи нашли неожиданный способ повысить рождаемость – и это не пособия. Меняет решение завести ребенка удаленная работа. К такому выводу пришла международная группа экспертов, сообщает Zakon.kz.

Во многих странах мира уровень рождаемости продолжает снижаться и уже опустился ниже уровня простого воспроизводства. При этом все больше людей переходят на удаленный или гибридный формат работы. Эти два тренда обычно рассматриваются отдельно, однако новое исследование показывает: между ними может быть прямая связь, пишет издание Project Syndicate.

Экономисты проанализировали данные из 38 стран и пришли к выводу, что люди, работающие из дома хотя бы один день в неделю, чаще заводят детей и планируют более крупные семьи. Особенно заметен эффект у пар, где оба партнера имеют возможность работать удаленно.

В среднем такие семьи имеют примерно на 0,3 ребенка больше, что эквивалентно росту рождаемости примерно на 14%. К такому выводу пришла международная группа экономистов во главе с исследователем из King’s College London Чеватом Гираем Аксеем.

Ученые отмечают, что удаленная работа уже сейчас влияет на демографию. Например, в США благодаря распространению "удаленки" ежегодно появляется сотни тысяч дополнительных рождений – около 8% от общего числа.

Причины такого эффекта довольно очевидны. Работа из дома позволяет экономить время на дорогу, упрощает повседневные задачи – от поездок к врачу до заботы о детях – и дает больше контроля над своим расписанием. Это особенно важно для женщин, поскольку снижает так называемую "стоимость материнства" для карьеры.

Авторы подчеркивают: удаленная занятость не станет универсальным решением демографического кризиса, однако может оказаться более эффективной и доступной мерой, чем традиционные государственные программы стимулирования рождаемости, которые часто требуют значительных затрат и дают ограниченный результат.

По мнению исследователей, расширение возможностей гибкой занятости может стать одним из ключевых факторов, помогающих людям реализовать желаемый размер семьи – без дополнительного финансового давления со стороны государства.

Ранее эксперты ответили на вопрос, как меняется рождаемость в мире и в Казахстане. Подробнее – в материале на сайте.

