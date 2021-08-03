Уволен павлодарский полицейский, обвиненный в изнасиловании

Полицейского в Павлодарской области уволили после обвинения в изнасиловании, сообщает zakon.kz.

Правозащитница Елена Семенова предала инцидент огласке, передает "Хабар 24".

22-летнюю девушку заподозрили в распространении наркотиков и задержали. Полицейские провели личный обыск и привезли на съемную квартиру, мотивируя это "следственными мероприятиями".

В квартире девушку запугали и, используя шантаж, изнасиловали.

Досудебное расследование продолжается. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

Они зашли в квартиру, там на диване сидел вот этот майор. В комнате, куда ее завели и положили спать, был еще один сотрудник, но это она уже позже узнала, утром, что это был сотрудник полиции. И все, минут через пять где-то пришел этот майор. Он стал ей угрожать, что окажет давление на родителей, осветит все это в СМИ, это станет достоянием общественности. руководитель общественной организации "Мы против пыток" Елена Семенова

По данному факту продолжается проведение досудебного расследования по статье 120 УК РК. По делу назначены необходимые дополнительные экспертизы. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ряд руководителей привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. пресс-секретарь ДП Павлодарской области Жанна Белялова