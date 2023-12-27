Наркотики на 11 млн тенге нашли в стиральной машине полицейские Жамбылской области

Фото: Zakon.kz

В ходе оперативных мероприятий полицейские ДП Жамбылской области задержали 37-летнего жителя Шуского района по подозрению в хранении наркотиков. Во время обыска у задержанного были обнаружены наркотики на 11 млн тенге. Хранил он их в стиральной машине, сообщает Zakon.kz.

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