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Законодательство РК

Наркотики на 11 млн тенге нашли в стиральной машине полицейские Жамбылской области

полиция, наркотики, задержание Фото: Zakon.kz
В ходе оперативных мероприятий полицейские ДП Жамбылской области задержали 37-летнего жителя Шуского района по подозрению в хранении наркотиков. Во время обыска у задержанного были обнаружены наркотики на 11 млн тенге. Хранил он их в стиральной машине, сообщает Zakon.kz.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес наркотического зелья составил 111,5 кг. Кроме этого, полицейские обнаружили 2,9 кг гашиша и незарегистрированное двуствольное гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-63 калибра 12 мм. 

"Начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый дал признательные показания. На данный момент он водворен в ИВС Шуского районного отдела полиции", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности Алим Бажикбаев.

Общая стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке” составила бы почти 11 млн тенге.


Ранее сообщалось, что Управление по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области задержало в Актау двух молодых мужчин по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Общая стоимость изъятой "синтетики" превысила 12,5 млн тенге.

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