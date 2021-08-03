В Нур-Султане оправдали бывшего председателя комитета Минсельхоза

В пресс-службе горсуда Нур-Султана рассказали, что экс-главу Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Айнабекова оправдали, передает zakon.kz.

Айнабеков Е. обвинялся в том, что злоупотребил и превысил свои должностные полномочия. Дело в том, что в феврале-апреле 2017 года победителем конкурса по приобретению услуг на химическую обработку ядохимикатами сельхозкультур в Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, стал ИП, который некачественно выполнил свои обязательства. А именно не предоставил вовремя технику, что привело к массовому расселению мароккской саранчи в регионе.

По версии следствия, Айнабеков, узнав об этом, принудил руководителя РГП "Фитосанитария" предоставить спецтехнику для проведения дополнительных работ по борьбе с саранчой.Таким образом, РГП был причинен вред в размере 520 855 тенге.

Также Айнабеков обвинялся в незаконном принуждении руководителя ТОО безвозмездно предоставить ИП ядохимикат на сумму 18 100 000 тенге для обработки дополнительных площадей.

Кроме того, Айнабеков обвинялся в том, что достоверно зная о наличии решения СМЭС Астаны о признании ИП недобросовестным поставщиком услуг, действуя вопреки интересам службы, незаконно заключил с ним допсоглашения об увеличении суммы ранее заключенных договоров и незаконно произвел оплату бюджетных средств в сумме 30 040 695 тенге, причинив тяжкие последствия в виде причинения ущерба Комитету МСХ, - говорится в сообщении суда.

И вот сегодня, 3 августа, судебная коллегия оправдала Айнабекова, не найдя в его действиях состава преступления. Коллегия решила, что в действиях Айнабекова нет превышения полномочий и злоупотребления ими, поскольку установлено, что контроль за своевременным прибытием техники и обработки площадей от саранчи входило в обязанности руководства территориальной инспекции Комитета МСХ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что причинами массового расселения мароккской саранчи на территории Жамбылской области явились: биологическая активность вредителей, обусловленная природными циклами, которые пришлись на 2016-2017 годы, благоприятные погодные условия, при которых невозможна обработка пораженных площадей, а также неправильное прогнозирование ее распространения в 2016 году Центра диагностики МСХ, не относящегося к компетенции Айнабекова (он возглавлял этот центр в 2016 году, потом назначен в комитет, но прогноз он подписал на основании данных с регионов, неправильное прогнозирование ему не вменяется). Стороной обвинения не был доказан факт оказания давления Айнабековым на руководство РГП и ТОО при поставке спецтехники и ядохимиката. Техника РГП представлена директором добровольно, на основании договора о сотрудничестве, заключенным с ИП на взаимовыгодных условиях, что входило в его полномочия, согласно Устава предприятия. Препарат «гюхарад» ТОО также поставлен в Жамбылскую область в качестве помощи. Заключение дополнительных соглашений с ИП было вызвано крайней необходимостью ввиду быстрого распространения саранчи, что угрожало экономическим и экологическим интересам государства, - говорится в сообщении суда Нур-Султана. Законность заключения Айнабековым дополнительных соглашений и их оплата подтверждены вступившими в законную силу судебными решениями, которыми в удовлетворении иска Комитета МСХ о взыскании сумм отказано, поскольку на момент производства оплаты по дополнительным соглашениям, ИП завершил дополнительные работы, - говорится в сообщении суда Нур-Султана.

Отмечается, что руководство Минсельхоза знало о проведении дополнительных работ по обработке площадей от саранчи. Эту информацию в суде подтвердил бывший вице-министр сельского хозяйства Рахимбеков.

Несмотря на то, что оперативные мероприятия в отношении Айнабекова осуществлялись полтора года, факт совершения им незаконных действий в пользу ИП либо его руководителя Калмуратова не установлен.

Оправдательный приговор вступил в законную силу.