Присяжные оправдали сына высокопоставленного полицейского, обвиненного в наркосбыте в Актау

В Актау 15 мая огласили оправдательный приговор в отношении мужчины, обвиненного в хранении наркотиков с целью сбыта, сообщает Zakon.kz.

Как указано в приговоре суда, орган досудебного расследования подсудимому предъявил обвинение в том, что он в ноябре 2023 года в Актау решил заняться распространением аналогов психотропных веществ в особо крупном размере, через Telegram.

"Подсудимый посредством вышеуказанного мессенджера связался с неустановленным в ходе досудебного расследования лицом под псевдонимом "Старший", который в ходе переписки предложил ему заняться распространением аналогов психотропных веществ на территории города Актау, на что он ответил согласием", – говорится в приговоре Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

8 ноября 2023 года в 12 микрорайоне Актау сотрудники полиции задержали подсудимого. Во время обыска у него в рюкзаке обнаружили и изъяли электронные весы, металлическую ложку, скотч, изоленту, фольгу, два полимерных пакета с аналогами психотропных веществ; 33 полимерных пакета и семь свертков с аналогами психотропных веществ.

В суде дело рассматривали с участием присяжных заседателей.

Стоит отметить, что во время судебного процесса защитник подсудимого ходатайствовал признать недопустимыми в качестве доказательств протокол допроса понятого (свидетеля), протокол и видеозапись личного обыска подсудимого. Суд отклонил это ходатайство, при этом в документе приговора указано:

"У суда не вызывают никаких сомнений показания свидетеля Т., который в судебном заседании подтвердил факт обнаружения свертков в больших количествах у подсудимого А."

Также в судебном документе указано, что во время процесса были просмотрены видеозаписи, на которых видно, что при личном обыске подсудимый "не оспаривал принадлежности ему запрещенных веществ, следственные действия, производились в присутствии понятых, подсудимый в свободном рассказе пояснял, что психотропные вещества принадлежат ему, которые он хранил при себе с целью сбыта".

По итогам процесса подсудимого оправдали.

"Основанием для вынесения оправдательного вердикта послужили ответы присяжных заседателей на второй из основных вопросов, согласно которого большинством голосов принято решение, что участия подсудимого к совершению правонарушения не доказано. При таких обстоятельствах он подлежит оправданию за недоказанностью совершения последним деяния по незаконному приобретению, хранению, перевозки в целях сбыта, психотропных веществ в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов", – говорится в приговоре суда.

Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.

Между тем местное СМИ Lada пишет, что на скамье подсудимых был сын полковника полиции, заместителя начальника ДП Мангистауской области. Редакция Zakon.kz обратилась за подтверждением этой информации в пресс-службу ведомства. Там не стали комментировать.

2 мая 2024 года стало известно, что ответственность за наркопреступления усилят в Казахстане.