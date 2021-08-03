Цена на мясо в Казахстане выросла и будет расти дальше

В Казахстане подорожали все виды мяса. С начала года - в среднем на 13%, сообщает zakon.kz.

В Минсельхозе констатировали, что цена будет расти и дальше, передает Первый канал "Евразия".

Акмырза Жанатаев - животновод со стажем, уже больше 10 лет разводит лошадей, коров и овец. Говорит, что нынче невыгодно держать скот. Запчасти на транспорт и топливо подорожали почти на 10%, на четверть выросли в цене корма. В этом году ситуацию усугубил дефицит сена и ячменя. Для фермера каждая голова - на вес золота, но приезжают посредники и навязывают свою игру, в которой главное правило - сбить цену на товар.

Посредники у нас покупают задешево, в пределах 1400, 1700 тенге за килограмм. Но на рынок они сдают и продают не менее 2400 КРС, овчин - до 4000, а конина - до 5000. глава крестьянского хозяйства Акмырза Жанатаев

Фермеры уверены: скоро за 1 кг мяса придется раскошелиться на 4000 тенге. Уже сейчас цены взлетели в среднем на 13% и на говядину, и на конину, и на баранину.

Судя по всем прогнозам, мясо скоро превратится в доступный только по праздникам деликатес. Выход остается один: выбирать, что подешевле, например, курицу.

Но отказываться от своих привычек мясоеды не намерены и продолжают походы на рынки в поисках адекватных цен. Обойдя прилавки, покупателям ничего другого не остается, как просто возмущаться.

Это неправильно, мы - страна-производитель, и у нас мясо должно быть намного дешевле.

Мясо давно подорожало, ни в какие ворота не лезет.

Так не годится. Мы, пенсионеры, не всегда можем позволить себе то, чего хотим.

Все дорожает, это ужас. Так нельзя, с этим нужно что-то делать.

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Дорогое топливо, нехватка кормов и перекупщики, которые накручивают от 20% до 40% на стоимость мясной продукции. Эти же самые причины озвучили в Минсельхозе и добавили, что цены на мясо могут продолжить восхождение "к олимпу". Правда, точных прогнозов чиновники не дали. Сейчас они больше озабочены другим - сохранить поголовье скота и удержать на плаву как можно больше животноводческих хозяйств, особенно в регионах, пострадавших от засухи.

Для зимовки сельхозживотных определены планы по заготовке сена. План составляет 23 млн т сена. Из них, по состоянию на 1 августа, выполнено 60%, либо 15 млн т. Также министерством проводится работа по удешевлению корма. главный эксперт Министерства сельского хозяйства РК Гани Жумахметов

Несмотря на повышение цен, казахстанцы, как ни странно, стали потреблять больше мяса. Спрос на говядину увеличился почти на 1%, на 1,5% - на баранину. Лидер по мясной продукции - конина. Потребность на этот вид мяса выросла на 8%.