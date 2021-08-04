Вышедшая из комы МакSим начала шутить

Стали известны новые подробности о самочувствии певицы МакSим, сообщает zakon.kz.

Не так давно певица пришла в сознание после длительного медикаментозного сна. Как рассказала официальный представитель знаменитости, негативные прогнозы по поводу здоровья 38-летней МакSим (Марина Максимова) не подтвердились.

В разговоре с журналистами "Рен-ТВ" директор певицы рассказала о состоянии здоровья 38-летней исполнительницы после появления информации о том, что ее вывели из медикаментозного сна.

Она периодически приходила в себя. Да, ей стало лучше, она пришла в себя. Она общается, мне удалось с ней тоже пообщаться, - сообщила Маргарита Соколова.

Кроме того, директор развеяла разные предположения о состоянии своей подопечной, которые распространяются в Сети.

Многие псевдоврачи прогнозировали а-ля "она потеряет память, у нее будет плохо с головой". Ничего подобного, отличная память, отличное быстрое мышление. Мы и пошутили, и посмеялись. В общем, все будет хорошо, - сказала она.

Марина Максимова отключена от аппарата ЭКМО. Она самостоятельно дышит через кислородную маску и передвигается по больнице в кресле, оставаясь в отделении реанимации.

11 июня певица начала чувствовать симптомы простуды, у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня ее госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому на аппарате ИВЛ. Солист группы "Иванушки" посвятил клип МакSим.

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