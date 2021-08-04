В судейском корпусе произошли кадровые изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 июля 2021 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
На должность председателя назначены:
Кроме того, назначены новые судьи.
Освобождены от должности:
по городу Алматы: председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мухамеджан Ерзаков по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;
судья Специализированного межрайонного экономического суда Айжан Смайыл в связи с переходом на другую работу;
по городу Нур-Султан: судья Алматинского районного суда Айнаш Бозжигитова по собственному желанию;
судья районного суда № 2 Есильского района Азизбек Мусабеков в связи с переходом на другую работу.
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