В судейском корпусе произошли кадровые изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 июля 2021 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

На должность председателя назначены:

судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда Ербар Калиев с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области;

судебной коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда - Нурлан Биболов с освобождением от должности судьи суда города Шымкента;

по Акмолинской области: суда района Биржана стал Алибек Уразов;

суда района Биржана стал Алибек Уразов; по Алматинской области: Кербулакского районного суда - Марат Жукенов с освобождением от должности судьи Ескельдинского районного суда этой же области;

Кербулакского районного суда - Марат Жукенов с освобождением от должности судьи Ескельдинского районного суда этой же области; по Восточно-Казахстанской области: Жарминского районного суда - Руслан Омаров с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Курчумского района этой же области;

Жарминского районного суда - Руслан Омаров с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Курчумского района этой же области; по Костанайской области: Рудненского городского суда - Ерлан Мурзагужинов;

Рудненского городского суда - Ерлан Мурзагужинов; по городу Алматы: районного суда № 2 Жетысуского района - Сержан Байболов.

Кроме того, назначены новые судьи.

Освобождены от должности:

по городу Алматы: председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мухамеджан Ерзаков по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;

судья Специализированного межрайонного экономического суда Айжан Смайыл в связи с переходом на другую работу;

по городу Нур-Султан: судья Алматинского районного суда Айнаш Бозжигитова по собственному желанию;

судья районного суда № 2 Есильского района Азизбек Мусабеков в связи с переходом на другую работу.

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