Сроки учебного года и каникул утвердили в Казахстане

4 августа 2021, 10:31
Фото: zakon.kz

Министр образования и науки РК подписал приказ от 27 июля 2021 года "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 - 2022 учебного года в организациях среднего образования", сообщает zakon.kz.

Так, определены следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 - 2022 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

  • начало 2021 - 2022 учебного года - 1 сентября 2021 года;
  • продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели;

каникулярные периоды в течение учебного года:

  • в 1-11 (12) классах: осенние - 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно), зимние - 11 дней (с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно), весенние - 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно);
  • в 1 классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

Приказ вводится в действие с 10 августа 2021 года.


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