Сроки учебного года и каникул утвердили в Казахстане

Министр образования и науки РК подписал приказ от 27 июля 2021 года "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 - 2022 учебного года в организациях среднего образования", сообщает zakon.kz.
Так, определены следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 - 2022 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
каникулярные периоды в течение учебного года:
Приказ вводится в действие с 10 августа 2021 года.
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