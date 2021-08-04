Прогноз магнитных бурь на август

Регулярные вспышки на Солнце оказывают влияние на все живые организмы. На них активнее всего реагирует магнитная оболочка Земли, у которой происходят сбои в этот период, сообщает zakon.kz.

После очередной вспышки магнитная оболочка планеты Земля посылает импульсы людям, животным и растениям, влияет на здоровье людей.

Как пишет "Интересная Россия", люди в эти дни испытывают плохое самочувствие и обостряются многие хронические патологии. Начинает некорректно работать техника. Ученые не могут ответить, оказывают ли магнитные колебания негативное воздействие на население планеты Земля, но многие уверены, что такие бури несут в себе опасность. Таким людям важно знать даты их наступления, чтобы предупредить неблагоприятные последствия на здоровье.

Дни магнитных бурь в августе 2021 года

В последний летний месяц произойдут три крупные вспышки, последствия которых будут негативно влиять на протяжении нескольких дней.

Со 2 по 3 августа

С 16 по 17 августа

С 18 по 20 августа

Первое геомагнитное волнение будет средним по мощности, поэтому будет влиять на тех, кто страдает гипертонией, что вызовет у людей раздражительность и проблемы со сном.

Второй всплеск земного магнетизма будет более мощным.

Солнечный ветер в середине августа будет особенно сильно воздействовать на людей с повышенным давлением, рекомендуется следить за его показателями, при возможности не отправляться никуда из дома без лекарств. Сердечникам и людям с нестабильным психоэмоциональным фоном нужно быть наиболее осторожными.

Средней по своей силе, но самой продолжительной будет последняя вспышка. Синоптики предупредили, что в этот период ожидаются перепады атмосферного давления, которые негативно сказываются на сне и могут вызывать головные боли.

В чем опасность магнитных бурь

Геомагнитное поле негативно влияет на человеческий организм, но насколько сильно - учеными не доказано.

Метеочувствительным гражданам в период обострения приходится испытывать ухудшение состояния здоровья.

Зачастую такие люди жалуются на следующую симптоматику:

бессонница;

головные боли/головокружение;

учащенное сердцебиение;

обострение хронических болезней;

перебои с давлением.

Кроме того, магнитное воздействие влияет на настроение и работоспособность. Многие люди в этот период не способны сконцентрироваться. В связи с раздражительностью увеличиваются риски скандалов.

Специалисты рекомендуют

В период таких неустойчивых состояний организма медики рекомендуют больше отдыхать, а также вести здоровый образ жизни.

Люди легче смогут перенести геомагнитные колебания от погодных условий, если будут соблюдать простейшие правила:

отказаться от приема острой/жареной/жирной/сладкой пищи;

ложиться вовремя спать. Продолжительность сна - не менее 8 часов;

избегать тяжелых физических нагрузок;

употреблять достаточно жидкости;

отдать предпочтение спокойным пешим прогулкам утром или вечером.

Зависимым от погодных условий людям важно беречь себя от стрессовых ситуаций, следить за температурой тела, пульсом и давлением. Диабетикам - за уровнем глюкозы.