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На Землю снова обрушилась магнитная буря

Магнитная буря на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 13:56 Фото: xras.ru
Под утро 28 августа 2024 года на Землю обрушилась магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделился Центр "Фобос".


"Еще вчера вечером модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, обещали, что предстоящий день пройдет при небольших колебаниях геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, и только в ночь на среду ожидались кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, не достигающие уровня магнитных бурь. Фактически после 3 часов ночи на Земле началась средняя магнитная бури класса G2 – это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь", – отмечается в распространенном сообщении.

Ожидается, что эта магнитная буря будет недолгой, ее интенсивность усиливаться не будет.

У метеочувствительных людей магнитная буря может вызывать недомогание. Кого-то головные боли беспокоят до ее начала, а у кого-то проблемы со здоровьем появляются через несколько дней.

Ранее врач дал советы, что не рекомендуется делать во время магнитных бурь.

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