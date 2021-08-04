Неизвестный угрожал взорвать здание кабмина Украины

Мужчина угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины, сообщает zakon.kz.
В здание зашел агрессивно настроенный мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он угрожал взорвать ее и сказал, что "живым оттуда не выйдет", - говорится в сообщении "Известий".
По данным ТАСС, сотрудники из-за угроз были эвакуированы.
Как отмечает Life Shot, мужчина раньше воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар".
Спецназ штурмовал здание.
Мужчину задержали, - отмечено в сообщении "Подъем".
По имеющимся данным, это киевский предприниматель, его зовут Владимир Прохнич.
Спецназ обошелся без стрельбы, бывший военный не пострадал.
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