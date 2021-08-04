Неизвестный угрожал взорвать здание кабмина Украины

Мужчина угрожал взорвать гранату в здании кабинета министров Украины, сообщает zakon.kz.

В здание зашел агрессивно настроенный мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он угрожал взорвать ее и сказал, что "живым оттуда не выйдет", - говорится в сообщении "Известий".

По данным ТАСС, сотрудники из-за угроз были эвакуированы.

Как отмечает Life Shot, мужчина раньше воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар".

Спецназ штурмовал здание.

Мужчину задержали, - отмечено в сообщении "Подъем".

По имеющимся данным, это киевский предприниматель, его зовут Владимир Прохнич.

Спецназ обошелся без стрельбы, бывший военный не пострадал.