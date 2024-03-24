Неизвестные угрожали взорвать "Мону Лизу" и другие памятники искусства в Лувре

В среду, 20 марта, в полицию обратился глава музея. В своей жалобе он рассказал, что на официальный сайт Лувра поступила контактная форма с угрозой взорвать работу да Винчи и другие шедевры. Неизвестные уточнили, что планируют сделать это при помощи 100 кг взрывчатки С-4, сообщает Zakon.

После тщательного осмотра служба безопасности не выявила никаких подозрительных предметов на территории музея. Уточняется, что правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Картина итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза", фото: Instagram/museelouvre

Примечательно, что именно именно изображение "Моны Лизы" размещено на аватарке музея в социальных сетях Instagram и Х (Twitter).

А полотно Ван Гога "Голова крестьянки в белом чепце" было продано 10 марта за 4,5 млн евро. Картина нашла нового владельца на ярмарке искусства Tefaf в голландском Маастрихте.