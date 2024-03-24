Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неизвестные угрожали взорвать "Мону Лизу" и другие памятники искусства в Лувре

Лувр, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 04:58 Фото: Instagram/museelouvre
В среду, 20 марта, в полицию обратился глава музея. В своей жалобе он рассказал, что на официальный сайт Лувра поступила контактная форма с угрозой взорвать работу да Винчи и другие шедевры. Неизвестные уточнили, что планируют сделать это при помощи 100 кг взрывчатки С-4, сообщает Zakon.

После тщательного осмотра служба безопасности не выявила никаких подозрительных предметов на территории музея. Уточняется, что правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Лувр, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 04:58

Картина итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза", фото: Instagram/museelouvre

Примечательно, что именно именно изображение "Моны Лизы" размещено на аватарке музея в социальных сетях Instagram и Х (Twitter).

А полотно Ван Гога "Голова крестьянки в белом чепце" было продано 10 марта за 4,5 млн евро. Картина нашла нового владельца на ярмарке искусства Tefaf в голландском Маастрихте.

Читайте также

Музыка
Кантри-альбом Бейонсе, над которым певица работала пять лет выйдет уже на этой неделе
Фестиваль
Хореографический ансамбль из Казахстана выступил на фестивале в Турции
Швеция
На конкурс "Евровидение-2024" ожидают гостей из более чем 80 стран
Алия Абди
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, гололед и метель прогнозируют в Казахстане 25 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
дождь
В Астане и 11 областях объявлено штормовое предупреждение
Моргенштерн подарил миллион рублей подростку, который спас из &quot;Крокуса&quot; свыше ста человек
Моргенштерн подарил миллион рублей подростку, который спас из "Крокуса" свыше ста человек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: