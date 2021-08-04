Экс-главе "СК-Фармация" вынесли приговор

Судья Есильского районного суда города Нур-Султан Канат Дуйсембиев вынес приговор по делу бывшего главы ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, передает корреспондент zakon.kz.

Судья зачитал приговор, согласно которому Берика Шарипа оштрафовали за незаконное хранение оружия, а по обвинению в массовом заражении врачей его оправдали.

Берика Шарипа признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 287 ч. 2 УК РК, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП в сумме 2 млн 778 тыс. тенге. Берика Шарипа признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК, и оправдать за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. В соответствии со ст. 62 ч. 3 п. 4 УК РК зачесть срок наказания в виде штрафа время содержания под стражей в период с 12 августа 2020 года по 4 августа 2021 года из расчета один день времени содержания под стражей за 4 МРП отбывания наказания в виде штрафа. Назначенное наказание Берику Шарипу считать отбытым и освободить его из-под стражи судебного заседания. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить. Признать за оправданным право на возмещение вреда, причиненного законом привлечением к уголовной ответственности, - сказал судья Канат Дуйсембиев.

Берика Шарипа задержали сотрудники Антикоррупционной службы 14 августа 2020 года и водворили в ИВС ДП Нур-Султана. Он возглавлял компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и медизделий для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. 10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики президента страны Касым-Жомарта Токаева.



Дело бывшего главы "СК-Фармация" рассматривалось по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В частности, бывшего руководителя ТОО обвиняли в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом из-за закупа некачественных защитных костюмов в апреле-мае 2020 года и незаконно хранил оружие.

Выступая с последним словом, Шарип повторил, что не признает себя виновным.

Ранее прокурор запросил для Берика Шарипа пять лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Оксана Скибан, Нур-Султан