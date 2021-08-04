Основная война идет не с вирусом, а с дезинформацией – Эльдар Шамсутдинов

Агрессия антипрививочников достигла невероятных масштабов, считает исполнительный директор DM «Technology» Эльдар Шамсутдинов. Он отмечает, что казахстанцы до сих пор не осознали всей серьезности угрозы пандемии коронавируса и тяжести урона, который он наносит человеческому организму.

Специалисты компании провели масштабное исследование об отношении казахстанцев к вакцинированию. Эксперты проанализировали 170 тыс. публикаций в казахстанском сегменте интернета о вакцинах, доступных в тот момент жителям страны, за период с 4 апреля по 9 мая 2021 года.

- Два месяца назад мы провели исследование, опубликовали его в СМИ, описали конкретные причины, по которым казахстанцы не хотели прививаться. Сегодня мы видим, что замечания исследователей остались без внимания. Что имеем в итоге: необходимое количество граждан до сих пор не привито, заболеваемость прогрессирует, система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки. Кроме того, процветают схемы покупки и подделки паспортов вакцинации, что привело к тому, что наши паспорта вакцинации до сих пор не признаны мировым сообществом. В случае вылета за границу мы до сих пор вынуждены сдавать ПЦР-тесты и предъявлять справки. Это недоверие к гражданам Казахстана, безусловно, раздражает. Получается, что промахи на государственном уровне сформировали это недоверие со стороны дружественных нам стран, - пояснил эксперт.

Эльдар Шамсутдинов подчеркнул, что несмотря на огромную задокументированную, подтвержденную базу научных доказательств, часть населения до сих пор считает коронавирус обычным гриппом. При этом речь шла и идет об угрозе национальной безопасности, которая не воспринимается некоторыми казахстанцами всерьез.

Часть исследования была посвящена тому, как кликбейтные заголовки в казахстанских СМИ помогают антипрививочникам. Аналитики выяснили, что большая часть негативных публикаций в сети направлена не столько против вакцины, сколько содержит критику правительства, Минздрава и региональных чиновников за отсутствие внятной информации о ней и самом процессе вакцинации.

Публикаций от антипрививочников как таковых в интернете не так уж и много. Часто они мимикрируют под «сомневающихся» и таким способом убеждают в небезопасности вакцины людей, которые еще не сделали выбор – прививаться или нет. При этом, подчеркивает Шамсутдинов, таким антипрививочникам нередко помогают СМИ, использующие кричащие заголовки.

- Что мы имеем сегодня? Несмотря на бесконечные сообщения: заразились, в тяжелом состоянии, умерли, - люди уже не воспринимают данную информацию всерьез. Наступил период информационного насыщения. Подобное информационное давление не предупреждает, а, скорее, отталкивает население. Чиновники упустили тот момент, когда нужно было кардинально сменить подход и способ подачи информации. Несмотря на наличие открытого большого объема данных и информации на различных языках, она не изложена в понятном виде. Вот что, к примеру, казахстанцу донесет билборд с изображением непонятного человека и надписью: «Я привился». Серьезно? Как должен дойти посыл, к чему он призывает? Отдельная история – кликбейт в СМИ. Громкие заголовки вызывают уже не интерес к новости, а отторжение пресытившейся аудитории, - считает Шамсутдинов.

По мнению эксперта, ключевой промах госаппарата в том, что в пропаганде вакцинации была сделана ставка на инфлюенсеров, лидеров общественного мнения в социальных сетях.

- Нужно учитывать, что у инфлюенсеров зачастую нет своего мнения, они обслуживают свою аудиторию. Инфлюенсеры, формируя свою аудиторию, эксплуатируют образ «такой же человек, как и ты», стараются проявлять схожие взгляды и интересы со своими подписчиками. Таким образом, они завоевывают доверие широкой аудитории, что впоследствии монетизируют. Инфлюенсер, даже если сильно захочет, не может резко изменить свое ранее озвученное мнение по поводу вакцинации, к примеру. Он просто потеряет часть своей аудитории. Инфлюенсеры не способны доносить сложно структурированную интеллектуальную информацию, их удел – это слухи, сплетни, продажа образа жизни. Попытка донести через них сведения о необходимости вакцинации – провальна и работать в ожидаемых масштабах не будет, - подчеркнул эксперт.

Эльдар Шамсутдинов напомнил: в презентации исследования отмечалось, что основная часть комментаторов под постами явных антипрививочников – сомневающиеся казахстанцы. Все они накручивают друг друга разными претензиями к чиновникам, догадками и конспирологическими теориями, а впоследствии часть сомневающихся переходит на сторону противников прививок.

- У нас идет эпоха информационного пресыщения и постправды. Когда доверяют не официальным источникам, подтвержденным данным, а эмоциям и личным убеждениям. «Плоскоземельщиков» невозможно переубедить, указав на их фактические ошибки и дав учебник для второго класса или снимки из космоса. Для них эти источники неавторитетны. При этом «плоскоземельцы» руководствуются принципами здорового демократического общества: перепроверять информацию, не доверять источникам и авторитетам, делать собственные выводы. Их убеждения основаны на том, что официальная информация лжива, - отметил Шамсутдинов.

Исполнительный директор DM «Technology» отметил, что необходимо разграничивать понятия «уважение» и «доверие» аудитории.

- Ученые, безусловно, пользуются уважением, но доверием пользуется «сосед по лестничной площадке», такой же, как и ты. Большая часть сомневающихся в необходимости прививки считает, что ученые – умные, образованные люди, а значит – могут использовать доступную им информацию в личных целях. Лучше было сделать ставку на так называемых «популязаторов науки». Они могут стать промежуточным звеном между учеными и инфлюенсерами, соблюдая баланс между доверием и уважением населения, - посоветовал эксперт.

Эльдар Шамсутдинов подчеркнул, что попытка настроить мирный диалог государственных чиновников и ярых антипрививочников – изначально провальная затея.

- Сложившаяся ситуация создает возможности для людей с чертами характера, которые называются «темная триада личности». Это психопатия, нарциссизм и макиавеллизм. Когда люди с «темной триадой» получают возможность воспользоваться доверием в своих корыстных целях, обязательно используют ее, если не встречают сопротивления. Инфлюенсеры, использующие свою аудиторию, не важно, что они продают: антипрививочные настроения или финансовые пирамиды, - это люди с темной триадой, у которых нет сочувствия, эмпатии, они не могут сопереживать. С ними нельзя вести мирный диалог. Такие личности понимают только язык силы, неотвратимость наказания. Они должны четко видеть, что есть сопротивление их негативным замыслам. Неважно, в виде административного или уголовного наказания, общественного порицания. Главные ключи к победе в войне с дезинформацией о кампании вакцинации – неотвратимость наказания для мошенников и манипуляторов и завоевание доверия населения, с использованием грамотных, простых и понятных месседжей, - резюмировал Шамсутдинов.