Стали известны соперники казахстанских борцов на Олимпиаде

5 августа на Олимпиаде пройдут соревнования по борьбе. На ковер выйдут четыре казахстанских спортсмена, передает zakon.kz.

За бронзовую медаль сразится Нурислам Санаев (до 57 килограммов). Его соперник будет определен в утешительном раунде, где выступят колумбиец Эдуардо Тигрерос и Георгий Вангелов из Болгарии, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Еще три спортсмена только начнут свой турнирный путь. Согласно жеребьевке, их оппонентами стали:

Вольная борьба

До 74 килограммов: Данияр Кайсанов - Кейсуке Отогуров (Япония)

До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Кудинович (Германия)

Женская борьба

До 53 килограммов: Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)