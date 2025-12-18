Токаев встретился в Токио с известным казахстанским борцом сумо

В Токио 18 декабря состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула. Получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.



"Президент также отметил, что в ходе сегодняшней аудиенции у императора Нарухито разговор зашел и о достижениях казахстанского борца", – говорится в сообщении Акорды.

Отмечается, что отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Японии.

