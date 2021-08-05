Таджикско-афганскую границу будут охранять конные патрули

Таджикским пограничникам в рамках усиления контроля на таджикско-афганской границе передали 18 лошадей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Конные наряды будут патрулировать труднодоступные участки границы в районе Шамсиддини Шохин. В прошлом афганские наркоторговцы чаще использовали этот участок госграницы для переброски "адского зелья" в Таджикистан.

Патрулировать труднодоступные участки на машинах невозможно. Пока мы получили 18 лошадей для патрулирования горных участков. Обещали, что передадут нам еще несколько лошадей и число конных нарядов увеличится, - рассказал один из пограничников.

В советское время многие участки границы с Афганистаном патрулировали конные наряды.

Тем временем, как сообщил Зафар Гулзода, глава района Шамсиддин Шохин, на территории района продолжается строительство новой погранзаставы. Где и на какие средства строится новая застава, он не уточнил.