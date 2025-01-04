Конная полиция Семея выручает при патрулировании дачных массивов
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
В рамках ОПМ "Безопасный город" конная полиция патрулировала в труднодоступных местах на дачных массивах, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДП Абайской области, в регионе проведены масштабные мероприятия для обеспечения правопорядка в праздничные дни. Особую роль в этом сыграла конная полиция.
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
Особое внимание уделялось проверке дачных массивов и удаленных территорий, куда затруднен проезд транспорта.
"Для обеспечения полного обхода этих зон использовалась конная полиция", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
Совместные действия всех служб позволили пресечь 882 административных правонарушения, из которых 150 связаны с обеспечением общественной безопасности. В частности, зарегистрировано 132 случая нахождения граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.
"Мы продолжим активное взаимодействие с жителями города для обеспечения порядка и безопасности. Главное, чтобы жители понимали: данные меры приняты прежде всего для их защиты", – подчеркнул начальник регионального ДП, генерал-майор полиции Бекторе Султан.
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