Новая дорожная разметка появилась в Нур-Султане

В Нур-Султане появились желтые дорожные линии разметки, сообщает zakon.kz.

На пересечении улиц Туран и Сыганак нанесли желтые линии дорожной разметки в виде решетки.

Как пояснили в Департаменте полиции, данная разметка нанесена для снижения количества ДТП.

По проспекту Туран на участке от проспекта Сыганак в сторону центральной части столицы наблюдается скопление транспорта. В связи с этим участились нарушения Правил дорожного движения, в частности, выезд транспорта на занятый перекресток. В этой ситуации снижается пропускная способность поперечных улиц. В целях исключения нарушений ПДД и повышения дисциплины на данных перекрестках нанесены линии дорожной разметки желтого цвета в виде диагонали. ДП Нур-Султана.

Предполагается, что данный вид разметки улучшит уровень восприятия дорожной ситуации и не позволит выезжать на перекресток на разрешающий сигнал, если впереди образовалась транспортная очередь. Это исключает создание препятствия для поперечного направления.

"Вафельная" дорожная разметка появится еще на трех перекрестках города на улицах Достык, Кунаева и Сарайшык.