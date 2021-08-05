Мошенники предлагают казахстанцам "пособие в 50 тысяч тенге"

Предприимчивые мошенники обещают помочь казахстанцам оформить соцпособие в размере 50 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

В сообщении отмечается, что заявителю за услугу необходимо перечислить на банковский счет 3120 тенге.

Пользователям "гарантируют на 100%" выплату соцпособия, - говорится в публикации Stopfake.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что подобная информация является фейком.

Информация о необходимости осуществления платежа в размере 3120 тенге якобы за услуги по назначению соцпомощи в размере 50 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. В Казахстане нет пособий и социальных выплат, назначение которых "привязано" к обязательному перечислению каких-либо платежей, - отмечено в официальном сообщении.