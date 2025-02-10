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Общество

От 741 тысяч тенге: кому из казахстанцев предлагали самые высокие зарплаты на бирже труда

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:04 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 10 февраля 2025 года, предоставили информацию об активности на Электронной бирже труда (ЭБТ), сообщает Zakon.kz.

По их данным, в январе текущего года активность работодателей и соискателей на ЭБТ проявлялась по-разному: если количество вакансий в сравнении с декабрем 2024-го сократилось на 5,2%, составив 98,9 тыс. единиц, то количество резюме увеличилось в 2,5 раза – до 191,9 тыс. единиц.

Наибольшую среднюю заработную плату работодатели предлагали:

  • соискателям на должность начальника участка в добывающей промышленности (от 741 тыс. тенге);
  • инженера в авиации (~693 тыс. тенге);
  • главного строителя (~605 тыс. тенге).

Наиболее ожидаемые высокие заработные платы указали в резюме соискатели, претендующие на должность:

  • заместителя начальника отдела в добывающей промышленности (в среднем 1,1 млн тенге);
  • пилота (~1,1 млн тенге);
  • руководителя отдела учета материально-производственных ценностей (~1 млн тенге).
"Таким образом, в январе на ЭБТ наблюдался значительный рост количества резюме на фоне уменьшения вакантных мест. Вероятно, это связано с тем, что в начале года работодатели еще не активизировали процесс найма, тогда как многие соискатели, напротив, начинают искать новую работу с января. Несмотря на профицит резюме по многим профессиям, на некоторые должности имелся дефицит кадров".Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве уточнили, что больше всего вакансий разместили предприятия:

  • образования (36,8 тыс.);
  • прочих видов услуг (11,5 тыс.);
  • здравоохранения (11,1 тыс.)

При этом в январе резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры – работодатели разместили на 16 тыс. вакансий больше (+70%), чем в декабре. Спрос на труд неквалифицированных рабочих уменьшился более чем в два раза – с 45,7 тыс. до 18,8 тыс. вакансий.

Вместе с тем, как отметили в Минтруда, со стороны предложения рост числа резюме демонстрируют все группы квалификаций, а неквалифицированные рабочие разместили на 60,4 тыс. резюме больше (+338%), чем в декабре.

"Положительное сальдо вакансий в сравнении с декабрем отмечается в 11 регионах. Наибольший рост спроса на работников зафиксирован в Шымкенте (на 2,6 тыс. вакансий, или +86%), Акмолинской (на 1,5 тыс., или +50%) и Западно-Казахстанской (на 1,5 тыс., или +46%) областях. Наибольший спад спроса произошел в Туркестанской (на 11,2 тыс. вакансий, или -63%), Актюбинской (-2,3 тыс., или -36%) и Жамбылской (-1,7 тыс., или -30%) областях".Пресс-служба МТСЗН РК

В результате январского всплеска предложений на рынке труда практически во всех регионах страны сформировался профицит резюме. Наиболее заметным он оказался в:

  • Туркестанской области (6,5 тыс. вакансий и 25 тыс. резюме);
  • Кызылординской области (2,3 тыс. вакансий и 14,3 тыс. резюме);
  • Жамбылской области (4 тыс. вакансий и 10,3 тыс. резюме);
  • Мангистауской области (3,4 тыс. вакансий и 12,7 тыс. резюме).

Среди квалифицированных работников наиболее востребованными оказались

  • воспитатели (2,1 тыс. вакансий);
  • водители автомобиля и учителя математики (по 1,9 тыс. вакансий).

Возрос спрос на такие профессии, как:

  • социальный работник (+1,1 тыс. вакансий);
  • социальный педагог в образовании (+625 вакансий).

"В дефиците оказались учителя математики, на которых приходится всего 529 резюме, а также социальные педагоги (173 резюме) и школьные психологи (1 тыс. вакансий при 262 резюме)", – заключили в пресс-службе МТСЗН РК.

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Нехватка каких специалистов ощущается в Казахстане, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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