Президент Узбекистана во время совещания с улыбкой сообщает о победе узбекского борца на Олимпийских играх. А глава Кыргызстана звонит серебряному призеру с утешениями. Zakon.kz рассказывает, как президенты стран Центральной Азии реагируют на успехи олимпийцев.

Страны Центральной Азии отправили на Олимпиаду в Токио 203 спортсмена. Казахстан - 97 атлетов, Узбекистан - 71, Кыргызстан - 16, Таджикистан - 10, Туркменистан - 9 спортсменов.

Несмотря на то, что казахстанских спортсменов в Токио больше всех, в медальном зачете республика пока расположилась ниже трех стран Центральной Азии - Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Узбекистан

Узбекские атлеты с момента обретения независимости завоевали 35 медалей. Десять из них - золотые. На Олимпиаде в Токио спортсмены подарили стране сразу два "золота" и одну "бронзу".

Президент Шавкат Мирзиёев бурно отреагировал на второе "золото". О том, что тяжелоатлет Акбар Джураев установил олимпийский рекорд, подняв в общей сложности 430 кг, президенту доложили прямо во время совещания. Записку с радостной новостью ему положили на стол в момент, когда с отчетом выступал заместитель премьер-министра. Президент не смог сдержать эмоции и прервал члена правительства.

Подожди. Мы получили "золото" по тяжелой атлетике в Токио. Акбар Джураев поднял вес 430 кг и установил новый рекорд. Поздравляю всех с этой новостью! Для нас это большая поддержка в преддверии 30-летия нашей страны. Я очень ждал этого, - произнес Мирзиёев с улыбкой.

Позже узбекские СМИ сообщили, что глава государства поздравил 19-летнего тхэквондиста Улугбека Рашитова и 21-летнего тяжелоатлета Акбара Джураева с золотыми медалями, а также 24-летнего дзюдоиста Давлата Бобонова с бронзовой медалью Олимпиады.

С победой спортсменов поздравляли и узбекистанцы.

Спортсмен из Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль в соревнованиях по таэквондо в весовой категории до 68 кг на летних Олимпийских играх в Токио. Потрясающе! #таэквондо #Узбекистан #золото pic.twitter.com/uVJqW6FN1A — Ортосайблог (@ortosaiblog) July 28, 2021

Акбар Джураев поздравляю с победой.

Олтин медал, браво ❤️ — Aziza (@Mayemgenova) August 3, 2021

Известно, что Узбекистан подарит бронзовым призерам по 50 тыс. долларов, серебряным - по 100 тыс. долларов, а за "золото" олимпийцы получат по 200 тыс. долларов. Все деньги выделят из государственного бюджета.

В медальном зачете страна находится на 30-м месте.

Кыргызстан

Всего за время независимости кыргызские атлеты завоевали семь медалей. Причем три последние награды спортсмены выиграли в Токио. Олимпийскими призерами в этом году стали борцы Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова. Первые два спортсмена выиграли "серебро", Жуманазарова принесла своей стране "бронзу".

За атлетов кыргызстанцы болели на главной площади страны "Ала-Тоо". Там собрались тысячи граждан. В их числе были глава Кабинета министров Улукбек Марипов, министр культуры и спорта, глава ГКНБ и другие чиновники.

С 2008 года страна не получала медали на Олимпиаде, поэтому завоеванному "серебру" граждане радовались практически как "золоту". В этом году 22-летний Акжол Махмудов стал первым кыргызским спортсменом, который принес в копилку страны медаль. За его схваткой президент Садыр Жапаров следил у себя в кабинете. После того, как Махмудов выиграл "серебро", глава государства позвонил спортсмену в Токио.

Поздравляю тебя с серебряной медалью! Этому тоже надо радоваться. Это тоже неплохо. Все еще впереди. Ты молод. Даст бог, в будущем ты получишь золотую медаль. Ты молодец, ты доказал, что являешься потомком Манаса. Не все выигрывают "серебро", - принялся утешать президент. - Когда вы вернетесь, мы вас встретим. Счастливого пути! Передай всем привет от меня. Подними им дух, - добавил Садыр Жапаров.

Поднимать дух соотечественников Махмудову пришлось прямо на татами. Друг серебряного призера борец Жоламан Шаршенбеков не смог пробиться в финал Олимпиады. СМИ опубликовали видео того, как вице-чемпион утешает плачущего товарища.

Президент Кыргызстана не забыл и про бронзовую призерку Олимпиады 21-летнюю Мээрим Жуманазарову. Он позвонил и поздравил ее с победой.

Кроме того, олимпийскую медаль стране принесла еще одна борчиха 28-летняя Айсулуу Тыныбекова. Спортсменка горько плакала на пьедестале, получая "серебро". В беседе с "Азаттыком" она заявила, что должна извиниться перед кыргызстанцами за то, что не смогла завоевать "золото".

Садыр Жапаров смотрел финальную схватку в кругу своей семьи.

Айсулуу, я поздравляю вас с серебряной медалью. Не расстраивайтесь из-за того, что не завоевали золотую медаль. Вы не раз прославляли Кыргызстан на мировой арене. Все у вас будет в будущем. "Серебро" тоже неплохо. Не расстраивайтесь. Это тоже большое достижение, - сказал в разговоре с ней президент.

Кыргызстанцы тоже поздравили атлетов с медалями.

Мы бы хотели сказать спасибо Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой и Акжолу Махмудову за то, что они вдохновляют миллионы девочек и мальчиков верить в свои силы, не сдаваться, идти к победе и побеждать!????



Гордимся нашими чемпионами!???? pic.twitter.com/U8TaZTVkAo — UNICEF Kyrgyzstan (@unicefkg) August 4, 2021

Сегодня наши атлеты стали вторыми и третьими на пьедестале Олимпиады в Токио: Акжол Махмудов завоевал серебро, а Мээрим Джуманазарова принесла бронзу Кыргызстану. Однако вы для нас самые настоящие чемпионы! Вы объединили всю страну, которая болела за вас у экранов. pic.twitter.com/MG4k73uo1F — Urmat Nasykulov (@urmagram) August 3, 2021

Известно, что в Кыргызстане за "бронзу" спортсменам заплатят 5 млн сомов, за "серебро" - 7 млн сомов, за "золото" - 10 млн сомов. 30% от суммы вознаграждения спортсмена получит главный тренер олимпийца.

В медальном зачете страна находится на 62-м месте.

Туркменистан

Туркменистан отправил в Токио девять спортсменов. У республики в копилке одна медаль. Ее выиграла тяжелоатлетка Полина Гурьева. Она подняла в сумме 217 кг и стала обладательницей серебряной медали. Это стало сенсацией. 21-летняя спортсменка принесла первую олимпийскую медаль своей стране за 30 лет независимости.

Я вошла в историю. Спасибо всем, кто за меня болел, - написала девушка у себя в Instagram.

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Гурьева сообщила, что готовится к Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году. Теперь она хочет завоевать "золото".

Туркменистанцы называют ее гордостью страны и поздравляют с "серебром". О реакции президента Гурбангулы Бердымухамедова пока не сообщается.

В медальном зачете Туркменистан занимает 71-е место.

Таджикистан

Таджикистан в 2021 году на Олимпиаде представляли 10 спортсменов. Никто из них пока не смог завоевать медали.

Казахстан

За годы независимости Казахстан завоевал 71 олимпийскую награду, в том числе 16 золотых медалей.

Наша страна на момент выхода публикации в медальном зачете занимает 75-е место. Казахстанские спортсмены завоевали пока пять бронзовых медалей. 28-летний Елдос Сметов принес в копилку страны "бронзу" по дзюдо, 22-летний Игорь Сон и 28-летняя Зульфия Чиншанло - медали по тяжелой атлетике, а 29-летний Камшыбек Кункабаев и 24-летний Сакен Бибосынов - "бронзу" по боксу.

К сожалению, Казахстан впервые в своей независимой истории остался без "золота" по боксу. Казахстанцы по-разному воспринимают эту новость.

Красавчик, мы рады и за "бронзу", это же чистая победа. Молодец, Сакен.

Его засудили. Несправедливо! Соперник сам не ожидал, что выиграл, - пишут болельщики под постом о награде боксера Бибосынова.

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Не обманывайте себя, мы проиграли. Это правда, но никто не виноват. Может еще выиграем.

Что бы делали, если бы не было и "бронзы"? Как поддерживали, когда он выигрывал, так и поддерживайте, когда проиграл. Спасибо за "бронзу", капитан, - пишут под постом о "бронзе" капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева.

Боксер Cакен Бибосынов, который участвует на Олимпиаде впервые, не сдержал слез после схватки. Он извинился перед казахстанцами за то, что не смог взять "золото".

Приношу свои извинения всем болельщикам, всему народу за это поражение. (...) Пока будем довольствоваться бронзовой наградой, - сказал он.

За тяжелоатлетов и дзюдоиста в Казахстане радовались все. В Алматы их встретили, как настоящих чемпионов: с цветами, песнями и танцами. Спортсменам даже подарили автомобили.

Известно, что Казахстан выплатит бронзовым призерам Олимпиады по 75 тыс. долларов, за «серебро» - 150 тыс. долларов, за «золото» - 250 тыс. долларов. Игорь Сон отметил, что призовые он потратит на лечение младшего брата, который находится в Южной Корее.

Олимпиада началась 23 июля, завершится 8 августа. Какими словами поздравит казахстанских олимпийцев президент Касым-Жомарт Токаев, который был уверен в том, что в Токио спортсмены покажут свои рекордные результаты, узнаем совсем скоро.