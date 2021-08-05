Опубликован календарь школьных каникул

Календарь школьных каникул на 2021-2022 учебный год опубликовало Министерство образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

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Приказом Министра образования и науки РК утверждены начало, продолжительность и каникулярные периоды 2021-2022 учебного года. Начало 2021-2022 учебного года - 1 сентября 2021 года. Продолжительность учебного года в первых классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели. пресс-служба МОН РК

Каникулярные периоды в течение учебного года:

осенние - семь дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно);

зимние - 11 дней (с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно);

весенние - 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно).

В первых классах: дополнительные каникулы - семь дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно). пресс-служба МОН РК

Приказ вводится в действие с 10 августа 2021 года.