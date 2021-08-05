Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев приехал в Туркменистан с рабочим визитом, сообщает zakon.kz.

6 августа 2021 года Президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Кроме того, участники саммита планируют посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств Центрально-Азиатского региона. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева в гости 29 июня текущего года.