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Касым-Жомарта Токаева пригласили осенью в Туркменистан

Касым-Жомарта Токаева пригласили осенью в Туркменистан, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 17:27 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана 9 августа 2024 года провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Туркменистана за участие в работе Саммита, а также отметил значимость его визита с точки зрения дальнейшего продвижения многопланового партнерства между странами.

"Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. Хотел бы выразить Вам благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Для этого у наших стран имеются все возможности. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена".Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двустороннего взаимодействия.

"Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Казахстаном. Между нашими странами налажен активный политический диалог, развиваются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, осенью этого года ждем вас в Туркменистане с официальным визитом и для участия в Международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги".Сердар Бердымухамедов

Также в ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, нефтегазовой и транспортно-логистической сферах. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения культурно-гуманитарных связей.

Ранее в Акорде состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Во время этого мероприятия были подписаны важные документы.

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