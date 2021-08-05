Общественный транспорт не будет работать в Усть-Каменогорске и Семее в выходные

Восточный Казахстан находится в "красной" зоне. Большая часть случаев заболевания коронавирусом за сутки регистрируется в Семее и Усть-Каменогорске. Для того, чтобы сократить контакт горожан друг с другом, прервать цепочку и тем самым уменьшить передачу и распространение вируса, в выходные и праздничные дни будет приостановлена работа общественного транспорта, сообщает zakon.kz.

По словам санитарного врача ВКО Каната Турдиева, до этого общественный транспорт функционировал все дни, а в выходные и праздничные дни работал с 8 до 10 часов, а также с 18 до 20 часов.

Но, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и то, что 41% от общего числа заболевших находятся в Семее, 34% - в Усть-Каменогорске, растет заболеваемость в Риддере, Глубоком и Уланском районах, начиная с предстоящих выходных и в последующие движение общественного транспорта внутри городов и населенных пунктов будет приостановлено. Эта крайняя мера предпринята для того, чтобы вывести область из "красной" зоны, - добавил Турдиев.

Такое поручение было дано на заседании межведомственной комиссии для того, чтобы прервать цепочку распространения инфекции и стабилизировать обстановку, - отметил Канат Турдиев.

Санитарный врач области попросил население отнестись к таким мерам с пониманием, ведь только так можно предотвратить рост количества заболевших. Поэтому работа общественного транспорта в выходные и праздники будет остановлена до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в городах вновь не станет стабильной.

Кроме того, будет жестко контролироваться работа общепита. Поскольку статистика показывает, что массовые мероприятия приводят к массовым заражениям. Поэтому бизнес и население просят не пренебрегать ограничительными и санитарно-эпидемиологическими требованиями.