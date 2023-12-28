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Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные в Алматы

Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
О графике работы общественного транспорта в новогодние выходные сегодня, 28 декабря 2023 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Власти отметили, что ежегодно в новогодние праздничные дни пассажиропоток в южной столице значительно снижается.

По данным транспортного холдинга, в новогодние выходные в 2022-2023 годах пассажиропоток составил 300 тыс. человек в день, тогда как в будние дни данный показатель доходит до 1,5 млн.

В этой связи, как отметили в алматинском акимате, в праздничные дни общественный транспорт в мегаполисе будет работать по следующему графику:

  • 30 и 31 декабря 2023 года и 2 января 2024 года общественный транспорт будет работать в штатном режиме до 23:00, на линии будут курсировать 80% подвижного состава;
  • 1 января 2024 года ожидается значительное снижение пассажиропотока, в связи с чем на линию будут выведены 50% автобусов.
"Маршрут №12, который курсирует до "Медеу" будет работать в штатном режиме по графику выходного дня до 23:30 с выходом на линию 20 единиц подвижного состава. Работа ночного маршрута №3 остается без изменений".Пресс-служба акимата Алматы

Метрополитен Алматы будет работать по графику выходного дня с 6:20 до 00:00 с интервалом движения до 10 минут.

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