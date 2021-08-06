Макгрегор заявил, что хочет съесть детей Хабиба

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Чемпионате.

Я хочу съесть его детей! (повторение известной угрозы Майка Тайсона) Когда он вообще их видел в последний раз? Его жена? Мама? Как насчет того, чтобы провести некоторое время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя, — написал ирландец в Twitter.

В июне 2015-го у Хабиба родилась дочь Фатима, а в декабре 2017-го — сын, которого назвали Магомедом. 22 декабря 2019 года родился третий ребенок.

Хабиб провел за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.