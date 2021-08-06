Готовность двух строящихся станций метро в Алматы составляет 80% - акимат

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проинспектировал темпы строительства двух станций метро, инженерных сетей, пробивки пр. Абая и ул. Алатау в Наурызбайском районе, сообщает zakon.kz.

Во время посещения строящихся станций метро акиму города доложили о ситуации с поставкой оборудования, строительных и отделочных работах. Готовность станций "Сарыарка" и "Достык" составляет более 80%.

Сагинтаев поручил ужесточить контроль за соблюдением сроков строительства подземки и обратил внимание на необходимость мобилизации дополнительной рабочей силы.

На другом объекте метрополитена – станции "Калкаман" - подготовлен котлован монтажно-щитовой камеры и ведется подготовка к началу проходки туннеля третьего пускового комплекса.

Аким мегаполиса поручил ускорить завершение работ на данном участке, где будет проложено дорожное полотно проспекта Абая, пробивка которого ведется от ул. Яссауи до административного центра Наурызбайского района.

По информации акимата, работы по пробивке одной из главных артерий Алматы, пр. Абая, на сегодняшний день завершены на 70%. Бакытжан Сагинтаев поставил задачу в срок до конца текущего года открыть движение по проспекту. Он соединяется с ул. Алатау, которую продлевают до пр. Райымбека.

Сейчас на ул. Алатау идет укладка верхнего слоя асфальта, устройство тротуаров и велосипедных дорожек, наружного освещения и благоустройство. Готовность объекта порядка 80%. Завершение планируется осенью, - отметили в акимате.