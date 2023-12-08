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Три новые станции метро появятся в Алматы до 2030 года

Три новые станции метро появятся в Алматы до 2030 года Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы популярность метро растет, поэтому в 2025 году в рамках развития третьей очереди метрополитена завершится строительство станции метро "Калкаман". Это позволит увеличить количество пассажиров на 20 тыс. человек в сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря 2023 года заявил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, отвечая на вопрос депутата Ералы Сауранбаева о перспективах развития общественного транспорта в мегаполисе, на внеочередной XII сессии маслихата города VIII созыва.

По его словам, до 2030 года планируется построить еще три станции до рынка "Барлык", где будет создан крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, включающий автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена.

Замакима подчеркнул, что запуск двух станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" протяженностью 3,1 км позволил увеличить популярность метро, но вместе с тем увеличился пассажиропоток.

"Если на начало прошлого года было 70 тыс., то сегодня в часы пик достигает 100 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть метро состоит из 11 станций. Вагонный парк включает 15 электроподвижных составов, из них 11 составов находятся на линии, причем на начало года было восемь составов, в сентябре добавили два и один – в декабре, когда пошел рост пассажиропотока. Кроме того, два состава находятся на резерве, два – на ремонте", – сообщил Аскар Амрин.

Он отметил, что в настоящее время идет разработка транспортного каркаса с учетом плотности населения.

Кроме того, имеется в планах пробивка пяти радиальных дорог до БАКАД. К 2027 году по окончании пробивки удастся обеспечить транспортную связанность как агломерации, так и ядра города.

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